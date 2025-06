Donald Trump vuole sbarazzarsi della Tesla rossa che aveva acquistato per sostenere Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal riporta, citando un funzionario della Casa Bianca: dopo la rottura con l’uomo più ricco del mondo, adesso il presidente degli Stati Uniti vuole vendere o regalare l’auto della sua casa di produzione.

A marzo i rapporti tra il tycoon e Musk erano ai massimi storici e di fronte al crollo in borsa dei titoli di Tesla, azienda di proprietà dello stesso Musk, il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato che sarebbe andato a comprare una delle sue auto elettriche e aveva allestito uno showroom di Tesla davanti alla Casa Bianca. Trump aveva scelto una Model S Plaid ultra red, un modello da 1020 cavalli che può superare i 300 chilometri orari e passare da zero a 100 in 2,1 secondi. Secondo la Cbs, fino a ieri sera la Tesla era ancora parcheggiata di fronte alla West Wing.