Sembra una tempesta perfetta quella che si sta abbattendo su Tesla e sul suo patron, Elon Musk, braccio destro del Presidente Trump. Il costruttore texano di auto elettriche, infatti, sta annaspando in Cina – primo mercato del mondo e ancora primo per numero di EV assorbite –, specie per via della concorrenza di BYD.

Nell’ultimo pentamestre Tesla ha perso costantemente quota sul mercato cinese e a febbraio le consegne sono crollate del 49% rispetto all’anno precedente, raggiungendo appena 30.688 veicoli, il dato mensile più basso dal lontano luglio 2022, quando ne furono consegnate 28.217. Oggi Tesla non arriva al 5% di quota di mercato in Cina, in buona compagnia di molti costruttori stranieri, soppiantati da quelli locali.

BYD, di contro, ha una fetta di mercato in Cina che si avvicina al 15%. Il mese scorso ha venduto più di 318 mila veicoli elettrici e ibridi plug-in, con un aumento del 161% rispetto all’anno precedente. La casa automobilistica di Shenzhen ha anche registrato un altro mese record per le vendite all’estero, che hanno raggiunto le 67.025 unità.

Mentre gli affari di Tesla in Europa stanno crollando, complice pure l’impegno di Musk nella controversa politica trumpiana, da molti considerata sgradevole: tanto che le vendite in Germania a febbraio hanno segnato un allarmante -76%, a sole 1.429 auto, -45% in Francia e -54% in Italia. Nella Repubblica Popolare, poi, Tesla sconta anche il fatto di avere una gamma ristretta e datata, specie se confrontata a quella di BYD, costantemente aggiornata e concorrenziale.

Nel vecchio continente, invece, Tesla è reduce da una pesante bocciatura per la sicurezza in Danimarca e per l’affidabilità in Germania: la sua Model 3, infatti, è stata sottoposta a test che hanno messo in luce problemi di sterzo, luci, freni e sospensioni. Gli ispettori della federazione degli automobilisti danesi (DRTA) hanno testato 4.668 Model 3 immatricolate nel 2020 e ben 1.051 sono risultate “insufficienti”: gli ispettori hanno registrato 1.392 difetti, in media tre volte di più rispetto a quelli trovati su veicoli elettrici di altri marchi.

“Non abbiamo motivo di credere che le generazioni più recenti della Tesla Model 3 differiranno in modo significativo da quella del 2020 in termini di difetti e tasso di guasti”, ha dichiarato il responsabile del team di consulenza tecnica della federazione. Non è andata meglio in Germania, dove nei test di affidabilità del TÜV le Model 3 si sono posizionate ultime per il secondo anno consecutivo. “Oltre ai difetti nei freni e negli assi, la Tesla presenta anche un numero elevato di difetti di illuminazione. Ciò indica carenze nel servizio e nella manutenzione”, ha affermato Joachim Bühler, amministratore delegato della TÜV Association.

Per Tesla, infine, arrivano mazzate anche dal mercato finanziario: a inizio settimana il titolo del brand ha aperto le contrattazioni a Wall Street in forte calo, proseguendo la seduta con una flessione che ha superato pure il -15%, il risultato peggiore dal 2020, con una perdita dall’inizio dell’anno di quasi il 45%. La capitalizzazione dell’azienda è scesa di oltre 130 miliardi di dollari da gennaio. Per gli analisti di Morgan Stanley il mercato di Tesla in Cina potrebbe “continuare a ridursi sistematicamente” nei mesi a venire, portando il peso del fatturato cinese su quello globale “dal 21% dell’anno scorso a meno del 7% nel 2030”.

Nel frattempo, in un post su Truth, Donald Trump ha espresso sostegno a Elon Musk, incaricato di efficientare l’amministrazione pubblica americana: “Elon Musk sta rischiando tutto per aiutare la nostra nazione e sta facendo un lavoro fantastico. Ma gli squilibrati della sinistra radicale, come fanno spesso, stanno cercando di boicottare illegalmente la Tesla, uno dei costruttori migliori al mondo, il ‘bambino’ di Elon, per danneggiare lui e tutto ciò per cui sta lottando”.

Trump fa riferimento alle numerose proteste spontanee sui social contro Musk, davanti alle concessionarie della Tesla americane (e non) e agli atti di vandalismo che subiscono le auto del marchio. “Acquisterò una Tesla nuova di zecca domani mattina come gesto di supporto e dimostrazione di fiducia nei confronti di Elon Musk, un grande americano. Perché dovrebbe essere punito per aver messo le sue incredibili capacità al servizio di chi vuole rendere l’America nuovamente grande?”. Visto il pesantissimo clima politico delle ultime settimane, va da sé che il pieno appoggio dell’inquilino della Casa Bianca a Musk potrebbe essere più controproducente che mai per gli affari di Tesla.