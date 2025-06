Incontro Meloni-Milei, impegno a rafforzare le relazioni tra Italia e Argentina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a palazzo Chigi il presidente ultra liberista argentino Javier Milei. Presente anche l’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi. I due leader hanno concordato l’adozione di un Piano d’Azione Italia-Argentina 2025-2030, annunciato in occasione della visita di Meloni a Buenos Aires lo scorso novembre 2024, con l’obiettivo di imprimere ulteriore impulso al rapporto fra Italia e Argentina.

In particolare rafforzando dialogo politico, collaborazione economico-commerciale e in materia di investimenti, nonché nel settore spaziale, oltre alla cooperazione nei settori economici strategici, delle materie prime critiche, a livello giudiziario, in materia di sicurezza, nel campo della cultura, della formazione e del turismo. L’attuazione delle attività previste sarà coordinata dai rispettivi ministeri degli Esteri.

Il Piano, tra l’altro, punta poi a finalizzare il Memorandum operativo antidroga tra i due Paesi e a creare “una Agenzia Antimafia regionale nell’area Mercosur sul modello della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo italiana, anche attraverso i programmi Falcone Borsellino – El Paccto – Copolad ed Eurofront”.

L’incontro, durato un paio di ore, “ha focalizzato l’attenzione sul rafforzamento del già solido partenariato bilaterale fra Italia e Argentina, fondato su valori condivisi e su un profondo legame storico-culturale tra le due Nazioni”. In tale ambito, fa sapere palazzo Chigi, il colloquio ha “permesso di ribadire il rispettivo sostegno alla collaborazione tra l’Unione europea e l’organizzazione regionale del Mercosur“. Ribadito anche “il pieno sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina”.

A margine del faccia a faccia, si è tenuta la cerimonia di scambio dell’accordo tra Eni e la compagnia petrolifera argentina Ypf, alla presenza dei rispettivi amministratori delegati, relativo al progetto “Argentina LNG”, per la produzione, trasporto, liquefazione ed esportazione del gas prodotto dal giacimento di Vaca Muerta, in Patagonia.