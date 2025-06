“Balboni ha superato ogni limite”: le opposizioni chiedono sanzioni per il senatore di FdI. Ma La Russa dice no

Sanzionare il senatore di FdI Alberto Balboni, presidente della Commissione Giustizia di palazzo Madama, che mercoledì, durante la discussione in Aula del decreto Sicurezza, ha rivolto frasi “gravemente offensive” alle opposizioni, “accostandole in più occasioni alla criminalità organizzata”. Lo hanno chiesto i capigruppo dei quattro partiti di centrosinistra – Pd, M5s, Avs e Italia viva – in una lettera indirizzata al presidente del Senato Ignazio La Russa. Il riferimento è all’intervento in cui Balboni ha prima accusato i colleghi del centrosinistra di stare “dalla parte della criminalità organizzata rispetto alla povera gente”, poi di “andare a trovare i terroristi e i mafiosi in carcere”, in riferimento alla vecchia visita dei parlamentari dem all’anarchico Alfredo Cospito durante il suo sciopero della fame. Parole che hanno portato a una rissa sfiorata nell’emiciclo e sono state oggetto di una doppia censura da parte della vicepresidente di turno dell’assemblea, la dem Anna Rossomando.

“La gravità delle frasi pronunciate dal senatore Balboni ha oltrepassato ogni limite di rispetto istituzionale che merita senza alcun dubbio di essere ulteriormente e fermamente stigmatizzata in sede disciplinare”, scrivono Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristofaro e Raffaella Paita. “Chiediamo, pertanto, che il Consiglio di presidenza del Senato venga convocato con urgenza per valutare l’adozione di una sanzione adeguata e opportuna. Ci preme infine sottolineare l’ovvio, ossia che simili comportamenti sono platealmente incompatibili con il ruolo di presidente di Commissione, ruolo che, per natura e funzione, richiede equilibrio, rispetto tra le parti e una posizione di garanzia nei confronti di tutte le forze parlamentari. La reiterazione di atteggiamenti provocatori, offensivi e lesivi dell’onorabilità dei senatori e del Senato, da parte del senatore Balboni, compromette irrimediabilmente il clima di confronto necessario per l’efficace e sereno svolgimento dei lavori della Commissione”, concludono.

Le argomentazioni però non hanno convinto il titolare della seconda carica dello Stato: “Personalmente non ritengo che si debba dar seguito ad alcun provvedimento disciplinare”, ha detto La Russa lasciando la conferenza dei capigruppo. E per giustificare la scelta di clemenza ha citato la protesta dei senatori di opposizione, che si sono seduti per terra di fronte ai banchi del governo (video): “Ho deciso, già ieri, una tolleranza generale per chi ha fatto il sit-in, per chi lo dirigeva dalle mie spalle, per chi avendo incarichi istituzionali vi partecipava, per chi magari ha trasceso negli interventi, magari chiedendo parzialmente o totalmente scusa. Io non ho mai pensato che i provvedimenti disciplinari servono a rettificare le parole che vengono usate quando sono sbagliate o offensive, se sono sbagliate o offensive, quindi ho insistito nel dire che per me la seduta di ieri va chiusa come un aspetto politico“, afferma.