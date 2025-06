Il decreto sicurezza è legge, Salvini: “Il taser? Gli agenti lo usano quando serve, ha prevenuto reati”

Dopo molto tempo il leader della Lega Matteo Salvini si avvicina ai giornalisti fuori dal Senato. Lo fa in occasione dell’approvazione del decreto sicurezza. “È una bella giornata”, dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, rispondendo anche ad alcune domande.

“Inasprire alcune pene per reati odiosi è un deterrente – ha spiegato – Se a questo associamo i maggiori poteri alle forze dell’ordine e il taser, diciamo che penso sia un passo avanti”. “La vittima del taser? Le forze dell’ordine non lo usano per gioco ma quando ce n’è bisogno. Ha salvato centinaia di vite e prevenuto migliaia di reati”.

Il ministro dopo alcune domande interrompe il punto stampa: “Visto che abbiamo finito le domande torno in ufficio a lavorare”.