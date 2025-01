“I veneti chiedono la mia ricandidatura ed è ovvio che se si sbloccasse il terzo mandato correrei per le elezioni”. A dirlo, in un punto stampa a Palazzo Balbi, è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito alla possibilità o meno di ricandidarsi, per i presidenti di regione, per la terza volta. “Sono certo che alla fine prevarrà il buonsenso anche perché ci sono tutti i presupposti per una fibrillazione che rischia di diventare pericolosa”.