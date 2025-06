Un cittadino moldavo di 32 anni è stato arrestato a Milano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. È successo domenica scorsa (1 giugno) nella stazione di Milano Centrale, dove l’uomo ha prima molestato gli utenti, per poi scagliarsi con violenza contro due addetti alla sicurezza di Atm, intervenuti dopo l’allarme di alcuni cittadini. L’evidente agitazione di alcuni dipendenti della società di trasporti, che si sono diretti verso la fermata della metropolitana per capire cosa stesse succedendo, ha messo in allerta la polizia ferroviaria, anch’essa giunta sul posto. Una volta fermato, il 32enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, ha continuato a inveire contro le forze dell’ordine. Gli addetti Atm, rimasti feriti durante l’aggressione, hanno riportato fratture e lesioni varie tanto da venire trasportati in ambulanza presso l’ospedale Fatebenefratelli, dove sono stati dimessi rispettivamente con 5 e 21 giorni di prognosi.