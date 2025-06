Salpata dal porto di Catania la Freedom Flotilla diretta a Gaza: a bordo anche Greta Thunberg e l’attore Liam Cunningham

È salpata ieri, domenica 31 maggio, diretta a Gaza dal porticciolo catanese di San Giovanni Li Cuti la Madleen, imbarcazione di 18 metri con un equipaggio di 11 membri della ong Freedom Flotilla. A bordo anche l’attivista svedese Greta Thunberg, che prima di salpare ha parlato di “missione civile che vuole simbolicamente rompere l’assedio” della Striscia.

“Madleen – afferma l’organizzazione Freedom Flotilla – salpa per Gaza con quanti aiuti salvavita riesce a portare, tra cui latte in polvere, forniture mediche e altro ancora. Parte dalle acque territoriali europee navigando interamente attraverso acque internazionali verso le acque palestinesi al largo di Gaza. Disarmato e nonviolento, ‘Madleen’ non rappresenta una minaccia. Naviga nel pieno rispetto del diritto internazionale. Qualsiasi attacco o interferenza sarà un attacco deliberato e illegale ai civili”.

Tra i membri dell’equipaggio anche l’attivista brasiliano per la giustizia sociale e climatica Thiago Avila, la psicologa sociale Yasemin Agar, Ann Wright, ex colonnello dell’esercito americano, e l’attore irlandese Liam Cunningham, volto noto per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie televisiva “Il Trono di Spade”.