Referendum, Fratoianni: “Meloni si è data alla creatività perché non ha argomenti, ottimo motivo per andare a votare”

“Si sono dati alla creatività, non avendo argomenti. Meloni fa quello che fa La Russa, invita il popolo a non votare, ma siccome vuole essere creativa trova una formula nuova ‘io ci vado ma non prendo le schede’, cioè fa i modo che non ci sia il quorum”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) in un punto stampa con i giornalisti. “Questo perché non sanno spiegare perché gli italiani vogliono cambiare la loro vita – ha proseguito – Questi inviti sono ottimi motivi per andare a votare e votare cinque “si””.

Fratoianni ha anche parlato del rinnovo del memorandum Italia-Israele: “Siamo di fronte a un genocidio. Mi chiedo cos’altro deve accadere perché il nostro governo faccia qualcosa?”.