Calenda “corteggia” Bonelli (che scappa): “Angelo vieni, non tenere il broncio. Adesso vado a dargli un bacio” – Video

Telenovela opposizione, tra avvicinamenti, respingimenti e assenti. La segretaria del Pd Elly Schlein ha cercato “Carlo” Calenda, mentre Angelo Bonelli è letteralmente scappato via dal leader di Azione, una scenetta con tanto di vani tentativi di approccio di Calenda al leader di Europa Verde, che non ha dimenticato di essere stato più volte attaccato.

Lunedì quasi tutti i leader di opposizione si sono riuniti a Roma, a Testaccio, per la campagna sul sì al referendum per l’ampliamento della cittadinanza, assenti all’appello Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e Nicola Fratoianni, rappresentato comunque da Bonelli, compagno del gruppo Avs. Raffaella Paita, per Italia viva al posto di Matteo Renzi, è rimasta in disparte, mentre Calenda al centro della scena si è fatto fotografare con figlio, Riccardo Magi di Più Europa, e Schlein. Vani i tentativi di coinvolgere Bonelli, che non ne ha voluto sapere: “Angelo vieni qua, vieni, non tenere il broncio. Portalo di peso”, ha urlato rivolgendosi a chi era al suo fianco. Alla fine è andato verso di lui: “Adesso gli vado a dare un bacio” ha annunciato, ma Bonelli si è scansato.