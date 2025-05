Fedez contro Sala al congresso di Forza Italia: “Ottima notizia che non si possa ricandidare”. E attacca la sinistra

Una stoccata alla sinistra, “rea” di non accettare i suoi inviti al confronto durante i suoi podcast, una alle intercettazioni, con le quali si possono “costruire false narrazioni”, e una pure al sindaco di Milano, Beppe Sala, che pure nel 2020 lo aveva insignito, insieme alla ex moglie Chiara Ferragni, dell’Ambrogino d’Oro.

Dal palco del congresso nazionale di Forza Italia Giovani, Fedez è un fiume in piena. “Sala? Non può più correre a sindaco e questa è un’ottima notizia, un sindaco influencer anche no”, attacca il rapper che prima non aveva risparmiato neanche la sinistra. “Sono consapevole che la mia presenza abbia generato un cortocircuito nell’ informazione e abbia anche creato indignazione. Facendo podcast non mi sono mai sottratto al confronto, per esempio invitando Vannacci, ma ho sperimentato che ogni volta che invito la controparte di sinistra si rifiutano di sedersi al tavolo e controbattere”.

Fedez era stato invitato al Congresso insieme a Massimiliano Rosolino, al giornalista Paolo Del Debbio, e a Giuseppe Cruciani.