Il discorso del presidente di Harvard Alan Garber che sfida Trump: “Studenti venite da tutto il mondo”

Accolto da un lungo applauso di migliaia di laureandi, delle loro famiglie e del corpo docente, il presidente di Harvard Alan Garber ha implicitamente criticato l’affondo dell’amministrazione Trump contro gli studenti stranieri dell’ateneo: “Componenti della Classe del 2025, da dietro l’angolo, da ogni parte del Paese e da tutto il mondo. Proprio come dovrebbe essere”, ha detto Garber nel messaggio di benvenuto alla classe 2025. Garber ha aggiunto che i laureati dovrebbero essere pronti a “allargare il proprio modo di pensare” e cambiare idea in corso d’opera. “La mia speranza per voi, membri della Classe del 2025, è che restiate a vostro agio nell’essere a disagio” ha concluso il presidente dell’università che guida la resistenza contro l’amministrazione Trump.