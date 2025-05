“Farò di tutto”. Elisabetta Muscarello è stata di parola: chi è la moglie di Conte che l’ha convinto a restare a Napoli

Durante la festa per il quarto scudetto del Napoli, Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, ha pronunciato parole che hanno acceso le speranze dei tifosi: “Farò di tutto”. Questa promessa, fatta dal pullman scoperto durante la parata celebrativa, è stata interpretata come un serio impegno: convincere il marito a proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea. Missione compiuta.

Il gesto di Muscarello, con la mano sul cuore, ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori del Napoli che le avevano chiesto di persuadere Conte a restare. La sua risposta è l’esempio perfetto di come legame tra Conte e il Napoli si sia ulteriormente rafforzato. “Lo asseconderò in tutto ciò che vuole fare”, ha infatti sostenuto Aurelio De Laurentiis a Canale 21 dopo aver annunciato ufficialmente la permanenza del tecnico leccese. Chissà però quanto abbia inciso il ruolo della moglie nella scelta di Conte. Evidentemente non poco.

La loro storia d’amore risale agli anni ’90, quando si conobbero a Torino ai tempi della Juventus. Nonostante la differenza d’età di sei anni, il loro rapporto si è consolidato nel tempo, portando al matrimonio nel 2013 e alla nascita della figlia Vittoria nel 2007. Muscarello è sempre stata una presenza costante nella vita di Conte, accompagnandolo nelle sue esperienze professionali in Italia e all’estero. Da Torino a Londra, poi Milano e di nuovo la capitale inglese. La moglie del tecnico campione d’Italia, però, solo a Napoli si sente davvero a casa. Tanto da aver convinto il marito.