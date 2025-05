Auto sulla folla a Liverpool, l’investitore è un imprenditore con tre figli: incriminato per lesioni gravi intenzionali

E’ stato incriminato per lesioni gravi intenzionali. Si chiama Paul Doyle, il piccolo imprenditore 53enne arrestato con l’accusa di aver investito deliberatamente lunedì a Liverpool alla guida di una Ford Galaxy decine di persone reduci dalle celebrazioni della parata della vittoria dei Reds, freschi conquistatori del loro 20° titolo in Premier League. L’uomo, sposato e padre di tre figli, è originario di West Derby, nell’area metropolitana di Liverpool. La parata della vittoria aveva paralizzato lunedì per diverse ore la città dei Beatles, nelle cui strade si erano riversati circa un milione di tifosi e curiosi, fra sciarpe e bandiere rosse, per assistere alla sfilata della squadra del Liverpool FC a bordo del bus di rito lungo un percorso di circa 16 chilometri. Doyle si era lanciato con l’auto sulla folla e ora in totale i capi d’imputazione formalizzati nei suoi confronti sono sette: al momento non risultano riferimenti espliciti all’uso di stupefacenti o di una sospetta guida in stato di alterazione (a causa dell’assunzione di droga o alcolici).

L’uomo è comparso oggi dinanzi alla Liverpool Magistrates Court per la convalida dell’incriminazione. Ancora nessuna certezza sul possibile movente di Doyle – un “insospettabile“, a dar retta a familiari e vicini di casa – rispetto al quale è stata esclusa fin da subito l’ipotesi del terrorismo. Gli inquirenti si sono limitati ad assicurare che i detective stanno lavorando “senza sosta” per esplorare “ogni angolatura” investigativa e lasciando aperta la pista d’un qualche raptus o esplosione d’ira, non si sa se legati al blocco del traffico, a un delirio personale, ad alterazione o a chissà cos’altro.

Le autorità hanno confermato un totale di 79 persone ferite o contuse in seguito all’episodio, inclusi almeno 4 bambini. Aggiungendo che al momento restano ricoverati in ospedale in condizioni stabili o in via di miglioramento 7 pazienti, fra i quali un bimbo, le cui vite non sono considerate in pericolo.