Liverpool, auto sulla folla durante la festa dei tifosi in centro: arrestato il guidatore, indaga l’antiterrorismo

Un’auto nera di grossa cilindrata ha investito diverse persone nel centro di Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio della squadra cittadina (video). È accaduto poco dopo le 18 ora locale, le 19 in Italia. Si contano circa trenta feriti. Il guidatore, un cittadino britannico di 53 anni originario dell’area, è stato arrestato dalla polizia, che l’ha salvato da un tentativo di linciaggio da parte della folla. Sul posto sono accorse numerose ambulanze e almeno un elicottero di pronto soccorso, oltre alle pattuglie della polizia locale e ad alcuni camion dei vigili del fuoco.

La matrice dell’episodio non è ancora chiara. In una nota la polizia del Merseyside (la contea di Liverpool) fa riferimento per ora a “una collisione” e a un incidente legato al “traffico stradale“, chiedendo di “non fare speculazioni”. L’indagine però è supportata dall’unità antiterrorismo: una misura precauzionale, spiega il Guardian, nell’attesa che gli investigatori chiariscano la dinamica dell’evento. Vari testimoni hanno del resto raccontato di aver avuto la percezione di un gesto deliberato: i video amatoriali girati sulla scena mostrano il veicolo dirigersi a velocità sostenuta contro un blocco compatto di decine di pedoni, travolgendone diversi alla cieca.

“Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti”, ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer, parlando di un “incidente scioccante”. Il premier ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro tempestività e ha fatto sapere di aver chiesto di essere aggiornato sulle indagini. L’account ufficiale della Premier League, la massima serie del campionato di calcio britannico, ha dedicato un post all’accaduto: “Tutti in Premier League sono scioccati dai terribili eventi di Liverpool di questa sera e i nostri pensieri vanno a tutti i feriti e alle persone coinvolte”, si legge. “Siamo in contatto con il Liverpool Fc e abbiamo offerto il nostro pieno sostegno in seguito a questo grave incidente”.