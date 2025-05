“La Russia vuole installare il suoi missili in Libia e puntarli contro l’Europa”

La notizia è stata diffusa dall’Agenzia Nova e riporta quanto a loro riferito da una persona a conoscenza del dossier: la Russia vuole installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, capoluogo del Fezzan libico controllato dal generale Khalifa Haftar, per puntarli contro l’Europa. Sebha si trova nell’entroterra libico a circa 900 chilometri da Tripoli e poco più di 1.000 chilometri dall’isola italiana di Lampedusa e da Malta. Un luogo che rappresenterebbe un punto strategico, in grado di colpire obiettivi dell’Europa meridionale con con missili a medio e lungo raggio.

La notizia non ha alcuna conferma ufficiale, ma la fonte sentita da Nova precisa che il piano sarebbe già in fase avanzata. In un contesto di continua instabilità e caos nello Stato nordafricano, Vladimir Putin starebbe sostenendo sempre più l‘avanzata del generale libico Haftar, consentendogli di espandere ulteriormente la base di Sebha con la collaborazione della Bielorussia: “Haftar, insieme a suo figlio Saddam, sta lentamente avanzando verso Tripoli per sgominare il mosaico di milizie che difendono la capitale, arrestare o esiliare Dabaiba, probabilmente a Istanbul, e impossessarsi di tutta la Libia”, spiega la fonte all’agenzia. Una situazione ripiombata nel caos dopo che il 12 maggio scorso è stato ucciso a Tripoli Abdel Ghani Al-Kikli, detto “Gheniwa”, capo della milizia Support and Stability Apparatus (Ssa), per mano della Brigata 444, milizia fedele al premier del Governo libico di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba.