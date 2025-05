Roland Garros, Sinner affronta il veterano Gasquet. C’è anche il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi

Prosegue l’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. L’altoatesino ha sconfitto Arthur Rinderknech all’esordio con qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due. E oggi, giovedì 29 maggio, il numero 1 al mondo sfida un altro francese, Richard Gasquet all’ultimo Open di Francia della sua carriera nel match valido per il secondo turno della competizione. Un altro giocatore rispetto a Rinderknech, con un altro stile e un’altra classe.

Ad aprire la giornata di tennis per gli italiani sarà però Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra dovrà sfidare la russa Ekaterina Aleksandrova, numero 20 al mondo anche lei nel match valido per il secondo turno del torneo. Nel primo pomeriggio scenderanno in campo anche altri due italiani: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi daranno vita a un derby italiano tutto a tine azzurre tra il fresco vincitore dell’Atp di Amburgo e il tennista sanremese, autore di una clamorosa rimonta contro Felix Auger-Aliassime, battuto al quinto set.

Sinner-Gasquet, quando giocano: il programma di oggi a Parigi

Come anticipato, ci sono quattro italiani in campo oggi a Parigi nei tornei di singolare. Gli azzurri giocheranno sul Court Philippe-Chartier (Sinner) e sul Campo 6 (Cobolli, Arnaldi e Cocciaretto) Ecco il programma completo:

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Inizio alle ore 12

Li vs Pegula

Non prima delle ore 13:10

Sinner vs Gasquet

CAMPO 6

Inizio ore 11

Frech vs Vondroušová

Non prima delle ore 12:10

Cocciaretto vs Aleksandrova

Non prima delle ore 13:10

Cobolli vs Arnaldi

Sinner contro Gasquet, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Gasquet è in programma oggi, giovedì 29 maggio, e cadrà nella fascia diurna del Roland Garros, con l’inizio del match che non avverrà prima delle ore 13:10, poco dopo il termine della partita tra Li e Pegula. Tutte le partite del Roland Garros sono visibili su Discovery+. I match degli italiani, compreso ovviamente quello di Sinner, vengono trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport 1 e 2, visibili tramite abbonamento Sky e disponibili anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, Dazn e Timvision.