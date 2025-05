Esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione. L’altoatesino, numero uno al mondo, ha superato nel match del primo turno sul ‘Philippe Chatrier’ il francese Arthur Rinderknech, numero 75 del ranking Atp. L’azzurro si è imposto in tre set con il risultato di 6-4, 6-3, 7-5. Sinner ha avuto qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due. Rinderknech fin da subito ha provato a trasformare la partita in una corrida, giocando con il tifo a senso unico del pubblico francese.

Per due set a Sinner è bastato un filo di gas per tenere le redini dell’incontro. Nel terzo invece Rinderknech ha iniziato a inanellare una serie di scambi clamorosi: è entrato in trance agonistica e ha alzato ancora il livello della sua spavalderia, fino a farla diventare arroganza. Dopo una palla corta, ad esempio, ha fatto una piroetta su se stesso per distrarre Sinner che stava colpendo la pallina in avanzamento. Il francese si è ritrovato avanti 4 a 0 e con il pubblico in estasi: pensava di avere il set in pugno. Sinner invece è rimasto freddo, ha ritrovato la lucidità nei colpi e ha rimontato fino a vincere 7-5. L’arroganza di Rinderknech è stata un ottimo test: il numero 1 al mondo si è ritrovato di fronte a una difficoltà imprevista, riuscire a superarla gli darà molta fiducia in vista dei prossimi incontri. Al secondo turno affronterà un altro francese, Richard Gasquet, all’ultimo Roland Garros della sua carriera. Un altro giocatore rispetto a Rinderknech, con un altro stile e un’altra classe.

Le parole di Sinner dopo la vittoria al debutto al Roland Garros

“Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set“, ha dichiarato Sinner dopo la vittoria. Nel terzo set l’azzurro ha rischiato grosso quando si è trovato sotto 0-4. In quel momento, ha spiegato, “ho cercato di concentrarmi su di me, sul mio gioco. Ho commesso un paio di errori, ho sbagliato la direzione dei colpi. E’ stato importante fare il controbreak nel quinto game, perché da 0-5 vincere il set sarebbe stato impossibile o quasi”. L’altoatesino, reduce dalla finale agli Internazionali d’Italia persa contro Alcaraz, ha recuperato da 2-5 nel set decisivo. L’azzurro è diventato così il quinto giocatore negli ultimi 20 anni ad aver vinto almeno 15 match di fila in tornei dello Slam (serie iniziata allo Us Open dello scorso anno) dopo Federer, Nadal, Djokovic ed Alcaraz.

Sinner ha infine ringraziato i tifosi “per essere stati corretti con me anche se giocavo contro un francese”. Riguardo al suo prossimo avversario Richard Gasquet: “Sono molto contento di essere in questa posizione, Richard ha dato tanto al tennis e a voi, lo avete visto giocare per anni e anche io. So che farete il tifo per lui, e va bene, sono contento di poter condividere il campo con lui”, ha affermato il numero uno al mondo.