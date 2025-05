Flavio Cobolli trionfa all’Atp di Amburgo: Rublev sconfitto in due set

Flavio Cobolli vince il torneo Atp 500 di Amburgo (terra, montepremi 2.158.560 euro). Il 23enne romano, numero 35 del mondo, supera il 27enne russo Andrey Rublev, numero 17 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco. Cobolli diventa così il quarto italiano a vincere il torneo di Amburgo dopo Paolo Bertolucci (1977), Fabio Fognini (2013) e Lorenzo Musetti (2022). Secondo titolo quest’anno per il tennista romano dopo quello vinto a Bucarest.

Un match giocato a livelli altissimi da parte di Cobolli, che ha completato una settimana esemplare per grinta e determinazione, dopo le difficili vittorie in rimonta ottenute contro Sachko al debutto e contro Etcheverry in semifinale.

A differenza delle sfide precedenti, in finale Cobolli è partito fortissimo, dominando il primo set anche grazie a numerosi errori dell’avversario. Nel secondo parziale, l’episodio decisivo è arrivato nel settimo gioco, quando Flavio ha ottenuto il break dopo un turno di servizio estenuante da 18 punti, in cui ha annullato tre palle break. Notevole anche il modo in cui ha chiuso l’incontro, recuperando da 15-40 e cancellando altre due occasioni di break con giocate di grande qualità.

Si tratta del secondo trofeo ATP per Cobolli, che aveva trionfato a Bucarest solo poche settimane fa, ma è il primo nella categoria 500. Con questa vittoria, Flavio entra per la prima volta nella top 30 mondiale, salendo al numero 26 del ranking, suo nuovo miglior piazzamento.