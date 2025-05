Conte resta a Napoli: De Laurentiis l’ha convinto con le promesse di mercato, De Bruyne e un aumento di ingaggio

Conte resta al Napoli, quindi il Milan prende Max Allegri dopo aver pensato a Italiano, che però aveva rinnovato col Bologna. E la Roma? Pronta ad accogliere Gasperini. Nel risiko delle panchine più importanti della Serie A (discorso a parte per l’Inter) c’è solo una casella ancora vuota, seppure prestigiosa: quella della Juventus, dove ora siede Igor Tudor, con la speranza neanche tanto velata di non essere un semplice traghettatore. Fatto sta che a neanche una settimana dalla fine del campionato, quello che ha investito gli allenatori di Serie A è una sorta di tsunami che ha travolti ogni piccola certezza.

Una girandola impazzita che è iniziata con un suggestivo ritorno. A undici anni dall’esonero del gennaio 2014 Massimiliano Allegri è pronto a sedersi nuovamente sulla panchina del Milan, club con cui ha vinto lo scudetto nel 2011. Decisivo il blitz delle scorse ore del nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare: il tecnico toscano firmerà un contratto triennale da cinque milioni di euro più bonus. Il sì di Allegri è arrivato quasi in concomitanza con la decisione di Antonio Conte di restare a Napoli, una scelta maturata dopo l’ennesimo faccia a faccia con il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha convinto l’allenatore campione d’Italia offrendo garanzie sul mercato – a cominciare dall’arrivo dal Manchester City di Kevin De Bruyne – e un ritocco dell’ingaggio.

Aumentano sensibilmente dunque le possibilità che Igor Tudor resti alla Juventus anche dopo il Mondiale per club, dal momento che Conte rappresentava la prima (e unica?) scelta per la proprietà bianconera. Tra chi resta in sella c’è anche Vincenzo Italiano, che ha rinnovato il contratto con il Bologna di una ulteriore stagione, prolungando l’accordo fino al giugno 2027. Gli emiliani sono riusciti ad allontanare le sirene rossonere ponendo il primo tassello fondamentale in vista dell’annata che verrà. “Siamo molto felici – ha sottolineato l’ad del club Claudio Fenucci – Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione“. “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme – ha aggiunto Italiano – Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai”.

Intanto la Roma sta facendo sul serio per convincere Gian Piero Gasperini a sposare il progetto giallorosso. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha incontrato il tecnico piemontese a Firenze – come testimoniato da una foto rilanciata dai canali social di Radio Manà Manà Sport – insieme all’interprete Claudio Bisceglia. L’addio con l’Atalanta dopo ben nove stagioni sembra a un passo. Per la Dea le ipotesi sul tavolo sono tante, da Thiago Motta a Raffaele Palladino – ‘allievi’ del Gasp – passando per il più esperto Stefano Pioli.