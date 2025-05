Hamas: “Raggiunto un accordo con Witkoff per il cessate il fuoco nella Striscia”

“Gli ultimi sforzi per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza includono il raggiungimento di un accordo con l’inviato statunitense Steve Witkoff su un quadro di principio per raggiungere un cessate il fuoco permanente, un ritiro completo dalla Striscia, il flusso di aiuti umanitari e il trasferimento dell’amministrazione della Striscia a un comitato professionale dopo l’annuncio dell’intesa”. Hamas ha rilasciato una dichiarazione ufficiale affermando di avere raggiunto intesa sul cessate il fuoco, accettando la proposta dell’inviato speciale di Trump. Appena due giorni fa era stata battuta la stessa notizia da alcuni media – che riferivano però di indiscrezioni e non di una dichiarazione ufficiale del gruppo islamista -, che era però stata smentita poco dopo dallo stesso Witkoff.

Da Israele intanto Netanyahu dichiara che è stato ucciso Muhammed Sinwar, capo di Hamas succeduto al fratello Yahya ucciso in ottobre. La notizia della sua morte era arrivata in realtà già alcuni giorni fa, visto che pare sia stato ucciso da un raid dell’Idf lo scorso 13 maggio, ha scritto il Wall Steet Journal. Ora arriva anche l’ufficialità di Tel Aviv. Ma la caccia di Israele ai vertici di Hamas non si chiude qui: appena due giorni fa l’Idf aveva distribuito volantini ai residenti del campo profughi di Shati, a Gaza city ovest, minacciando uno dei massimi dirigenti rimasti nella leadership di del gruppo terroristico, il comandante Izz al-Din al-Haddad. “Ci rivolgiamo agli abitanti della Striscia, vi invitiamo a unirvi a Israele, dopo che abbiamo decretato la sorte di Hamas e la guerra è prossima alla fine”. Sulla destra del volantino appare la foto di Izz al-Din al-Haddad e la scritta: “Gli angeli e i tuoi amici che ti hanno preceduto ti stanno aspettando. Sinwar ha detto che non entreranno all’inferno senza di te. Non preoccuparti, ti forniremo un biglietto rapido e diretto per l’inferno”.

Guardando alle trattative delle ultime ore, ieri a Washington il ministro Ron Dermer, stretto collaboratore di Netanyahu e capo negoziatore per Israele, aveva incontrato Steve Witkoff per discutere dell’ultimo tentativo Usa per sbloccare i negoziati con Hamas sull’accordo di tregua e la liberazione degli ostaggi. Con Dermer è partito per gli Usa anche il direttore del Mossad David Barnea. Insieme, secondo Walla, hanno incontrato il vicepresidente Vance, il direttore della Cia John Ratcliffe per discutere dei negoziati con l’Iran.