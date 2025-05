Fiorentina, Palladino si è dimesso: l’incredibile decisione del tecnico

Clamoroso a Firenze: Raffaele Palladino si è dimesso. La notizia che scuote l’ambiente viola arriva da Sky Sport e dal giornalista di calciomercato Gianluca di Marzio. La Fiorentina, anzi in prima persona il presidente Commisso, aveva deciso per il rinnovo di contratto già prima del finale di stagione. Una grande dimostrazione di fiducia, nonostante gli alti e bassi di questa annata. Che alla fine ha portato in dote la qualificazione alla Conference League per la quarta volta consecutiva. Qualcosa però si è rotto tra Palladino e la Fiorentina. Fino alla clamorosa decisione odierna. La società ha tentato di far desistere il tecnico, ma finora senza successo.

Il club proprio oggi ha comunicato il rinnovo del direttore tecnico Roberto Goretti fino al 30 giugno 2027, con la responsabilità di coordinare anche l’area Scouting. Ieri invece c’era stata la conferenza stampa di fine stagione, dove la società – sia Commisso sia il ds Daniele Pradé – aveva rinnovato la sua fiducia nei confronti di Palladino. Il diretto sportivo aveva comunicato il riscatto di Fagioli e Gosens, gli addii di Adli, Folorunsho, Colpani e Zaniolo. Ma c’erano ancora molte situazioni in bilico, su giocatori chiave della rosa: Kean, Dodò, De Gea e Cataldi. Non è detto però che siano state le questioni di calciomercato a provocare la frattura.

Articolo in aggiornamento