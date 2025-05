“Una sorpresa, me l’ha detto Commisso poco fa”: Palladino scopre del rinnovo di contratto prima di Fiorentina-Betis

L'allenatore dei viola: "Sarà la gara più importante della mia carriera. I ragazzi hanno voglia di rivalsa per le finali perse e io in questi giorni non ho dormito per preparare la partita"

Il prolungamento del contratto fino al 2027 “è stata una sorpresa anche per me, me l’ha comunicato il presidente Commisso mezz’ora fa ed è stato bello e piacevole, motivo di orgoglio e grande fiducia dimostrata da lui e dalla famiglia”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del delicatissimo match contro il Betis Siviglia in Conference League.

“Ringrazio anche i direttori Ferrari, Pradè e Goretti, abbiamo fatto un percorso insieme a loro e sento la stima della società con questo rinnovo. Io e il mio staff abbiamo una responsabilità in più che ci stimola a portare la Fiorentina più in alto possibile, già da domani. Sarà difficile, ma proveremo con tutte le nostre forze ed energie a prendere la finale, dando tutto dall’inizio alla fine”, ha dichiarato Palladino. Nella semifinale di ritorno della Conference League al Franchi, i viola saranno chiamati a rimontare il 2-1 dell’andata in favore degli spagnoli. “Avendo un gol di svantaggio partiremo sfavoriti dunque servirà una remuntada, ma noi nelle difficoltà veniamo sempre fuori. Ce la metteremo tutta, i ragazzi daranno il massimo. È bello giocarsi un passaggio in finale, è la gara più importante della mia carriera, ma siamo tutti sullo stesso piano. Servirà maturità. Servirà capire quali saranno i momenti della partita. Si potrà andare ai supplementari, è tutto aperto. Serviranno mentalità e fiducia. Dovremo dare tutto. – ha affermato il tecnico della Fiorentina – Io sento un grande senso di responsabilità verso questi ragazzi, perché sentivano una grande voglia di rivalsa per le finali perse e io in questi giorni non ho dormito per preparare la gara di domani”.