“Puoi venire con me?”: la richiesta di Corretja spiazza Sinner. Poi il numero 1 capisce e si inginocchia per omaggiare Nadal

Un bellissimo gesto per ringraziare a un grande campione. Al termine del match vinto contro Rinderknech, Jannik Sinner ha reso omaggio a Rafa Nadal inginocchiandosi davanti alla targa che il Roland Garros ha dedicato allo spagnolo. “Cosa posso dire? È stato un giocatore davvero speciale“, ha affermato l’altoatesino invitato da Alex Corretja a spendere qualche parola per il Re della terra rossa.

L’ ex numero 2 al mondo e due volte finalista al Roland Garros, ha inizialmente sorpreso l’altoatesino dopo la consueta intervista in campo post match. “Puoi venire con me?”, è stata infatti la richiesta di Corretja al tennista italiano che ha accolto la proposta nonostante un po’ di stupore. Così i due si sono ritrovati nei pressi della targa dedicata a Nadal, inaugurata soltanto poche ore prima al termine di un’emozionante cerimonia per rendere omaggio al leggendario tennista spagnolo alla quale hanno partecipato i cosiddetti Big Four.

Giunto davanti alla piastrella con l’impronta di Nadal, Sinner si è inginocchiato e, per renderla più visibile, l’ha spolverata con la mano: “Nadal è speciale anche come persona, per quello che è stato e per quello che è ancora oggi. Non è mai cambiato, nonostante tutti i suoi successi. Ha avuto e ha una splendida famiglia. Ora si apre un nuovo capitolo per lui, ma penso che questo sia il minimo che questo campo possa fare, sai, lasciare la sua impronta qui, dopo aver vinto questo trofeo 14 volte“, ha dichiarato il numero uno al mondo.

Sinner ha infine sottolineato come l’aver vissuto l’epoca di Nadal sia stata una grande fortuna per tutti: “È un modello per tutti noi. E credo che per la prossima generazione sia importante osservare come si è comportato in campo, come tratta le persone, quanto è gentile con ogni raccattapalle: è semplicemente straordinario. Quindi sì, congratulazioni a Rafa, non solo per i trofei, ma anche per questo. È qualcosa di incredibile”.