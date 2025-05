“Bambini operati senza anestetici, spesso lavoriamo al buio”: il racconto della chirurga volontaria a Gaza

Tiziana Riggio, chirurga volontaria di Charity Ideals, si trova Khan Younis, nella Striscia di Gaza. E in unìintervista all’Ansa racconta la drammatica situazione in cui si trova a lavorare all’interno dell’ospedale. “Spesso va via la luce, non mi è mai capitato di lavorare al buio. C’è poi poca e scarsa gestione del dolore, che non è una bella cosa da vedere perché spesso si tratta di bambini che escono dalla sala operatoria in totale agonia. Non ci sono anestetici e non ci sono analgesici”