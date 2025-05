“Sistema Sorrento”, si dimettono 11 consiglieri: cade la giunta del sindaco arrestato Massimo Coppola

Cade il ‘Sistema Sorrento’. Si scioglie l’amministrazione comunale guidata dal sindaco arrestato Massimo Coppola. Secondo quanto ha appreso da ilfattoquotidiano.it, undici consiglieri comunali di maggioranza in questi minuti stanno firmando le dimissioni nella stanza del segretario comunale Candida Morgera. Tra questi non ci sarebbero i consiglieri delle liste collegate al candidato sindaco avversario, Mario Gargiulo, che nell’ultimo anno avevano iniziato ad appoggiare la giunta. Di conseguenza il consiglio comunale che era stato convocato per le 18 di oggi non si svolgerà, e non sarà approvato il bilancio consuntivo 2024 comprendente alcuni degli appalti e degli affidamenti sotto inchiesta della Procura di Torre Annunziata per corruzione.

Le dimissioni sono state firmate dopo lo svolgimento di una giunta convocata dal sindaco facente funzioni Paolo Pane per sistemare alcune delibere in extremis. Alle 20.20 una ventina di sorrentini, stremati dall’attesa, erano esplosi in un polemico applauso per sollecitare l’uscita dei politici dagli uffici dove stavano discutendo e limando i modi e le forme delle dimissioni. Ci si aspettava qualche spiegazione o dichiarazione durante un formale dibattito in aula, ma questo non è avvenuto. Al silenzio dopo gli arresti è seguito il silenzio fino in fondo. In tarda mattinata Coppola aveva fatto pervenire alla segretaria una comunicazione di dimissioni. C’erano dubbi sulla validità giuridica dell’atto e comunque le dimissioni non sarebbero diventate esecutive prima di 20 giorni.

Toccherà a un commissario prefettizio, che sarà nominato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, riannodare i fili della gestione di un Comune travolto dalla bufera giudiziaria dell’arresto in flagranza di reato del primo cittadino e del suo staffista Francesco Di Maio, patron del diffuso settimanale locale Agorà. I due sono stati sorpresi la tarda sera del 20 maggio scorso con 6000 euro in banconote da 50 euro all’uscita di un ristorante, la mazzetta appena consegnata dall’imprenditore della refezione scolastica Michele De Angelis, presidente e dominus della cooperativa Prisma. Era l’ultima di una montagna di tangenti versate negli anni, per un ammontare di circa 100.000 euro. L’imprenditore non ce la faceva più. Per questo era andato a rivelare tutto in Guardia di Finanza.