Su Milano-Cortina c’è la grana di Livigno e dei fornitori ancora in attesa di essere pagati

Pochi giorni fa il consiglio dei ministri ha nominato l’architetto Fabio Massimo Saldini commissario straordinario per la realizzazione del parcheggio interrato Mottolino di Livigno, una delle 94 opere olimpiche in carico alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico). L’intervento nasconde già una grossa grana per la società che agisce per conto del ministero delle Infrastrutture. La deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia, e il consigliere regionale Gianmario Fragomeli hanno presentato un’interrogazione al ministro Matteo Salvini chiedendo di far luce sul ruolo e su presunte responsabilità di Simico nella gestione di appalti e subappalti.

“Chiediamo al Governo di attivare con urgenza tutti gli strumenti di vigilanza e di garantire la massima trasparenza. Siamo di fronte a una situazione che solleva interrogativi gravissimi. Il caso del parcheggio interrato Mottolino di Livigno è solo l’ultimo di una lunga serie: imprese che hanno lavorato e anticipato spese per centinaia di migliaia di euro sono ancora in attesa di essere pagate, nonostante decreti ingiuntivi esecutivi e ripetuti solleciti rimasti senza risposta. È inaccettabile”. Così scrivono i due esponenti del Pd. “Non possiamo permettere che le Olimpiadi diventino sinonimo di opacità, scaricabarile e sprechi. I territori meritano infrastrutture funzionanti e imprese rispettate, non cantieri bloccati e silenzi istituzionali. È legittimo domandarsi dove finiscano i fondi pubblici stanziati e perché il Ministero continui a tollerare l’assenza di trasparenza da parte di Simico”.

I rappresentanti politici avevano lanciato una segnalazione (ripresa da La Provincia di Sondrio e dal telegiornale di Unica Tv) riguardante il caso di due imprenditori lombardi che da circa un anno attendono il pagamento di 700mila euro complessivi per i lavori eseguiti su incarico della società consortile Mottolino 2026 Scarl. Massimiliano Merigo, di Abbadia Lariana, titolare della ditta Maxol Srl con sede operativa a Olginate (in provincia di Lecco), vanta un credito di 500mila euro per una fornitura di materiale. È invece di 200mila euro la somma richiesta da Gianluca Colli, bresciano, che con la moglie è titolare dell’impresa Pergeo Srl di Remedello, che si è occupata dei micropali e dei tiranti per il sostegno del terreno a monte di uno scavo.

Merigo, intervistato da La Provincia Unica ha dichiarato: “Si tratta di una fornitura di tubi per micropali effettuata tra giugno e agosto 2024. Non ho preso un solo euro e da contratto avrei dovuto essere saldato entro 60 giorni”. Ha ricostruito la catena dell’appalto: “Avevo ricevuto l’ordine da Mottolino 2026 Scarl, che aveva ricevuto l’incarico da Ar.Co Costruzioni dell’Emilia Romagna, un raggruppamento che aveva vinto l’appalto di Simico. I tubi, che pesano 400 tonnellate, hanno richiesto 15 viaggi su bilici fino all’Alta Valtellina”.

La faccenda è complicata e ha costretto Merigo a rivolgersi al Tribunale di Milano, dopo aver scritto a Simico e alle società coinvolte, senza ricevere soddisfazione. Il titolare di una delle ditte consorziate esecutrici ha spiegato che la società si è costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto, che le è poi stato revocato. Non avendo incassato, non ha potuto pagare il fornitore. È così aperto un contenzioso tra società, mentre un perito deve quantificare la quota parte di lavoro eseguito dalle ditte estromesse. Nell’attesa Merigo non ha ricevuto un solo euro e neppure l’altro imprenditore.

La risposta di Simico non si è fatta attendere e prende le distanze dalle dinamiche dell’appalto. Ricorda che la propria attività “è guidata dal Protocollo quadro di legalità e il relativo Atto aggiuntivo, siglato con la Struttura Antimafia del Ministero dell’Interno, che garantisce la legalità e la trasparenza nell’intero ciclo di vita dei contratti di lavori, servizi e forniture”. Entrando nel merito del parcheggio Mottolino, Simico aggiunge: “La società è del tutto estranea al rapporto contrattuale tra Maxol S.r.l. e Mottolino 2026 S.c.a.r.l. nell’ambito dell’organizzazione dell’appaltatore Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons., nonché alle successive vicende processuali intercorse tra le stesse parti avanti al Tribunale di Milano”. Per finire conclude di aver messo a disposizione la piattaforma Open Milano Cortina 2026 per consultare in tempo reale lo stato di avanzamento delle 94 opere olimpiche.

Dalla piattaforma emergono alcuni dati. L’appalto da 33,8 milioni di euro prevede la costruzione del parcheggio interrato su tre livelli, per complessivi 18mila metri quadrati. È stato aggiudicato nel giugno 2024 alla società Ar.Co Lavori Società Cooperativa Consortile di Ravenna, con consociate esecutrici Baronchelli Costruzioni Generali di Novate Milanese, Crs Impianti e Costruzioni di Gorle (Bergamo) e Crt Group di Borgomanero (Novara). Attualmente risulta aggiudicataria sempre Ar.Co, mentre la consociata è Livipark (composta da Hana e Seli Manutenzioni Generali). Sono 17 le società con incarichi in subappalto.