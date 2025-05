Gli auguri di Trump per il Memorial day: “Anche ai giudici in missione per tenere assassini, spacciatori e stupratori nel nostro Paese”

Donald Trump celebra il Memorial day, giorno in cui gli Usa commemorano i soldati americani caduti in tutte le guerre, con una lunga invettiva contro giudici e oppositori. Non senza accusare ancora una volta il predecessore Joe Biden. “Buon Memorial day a tutti – scrive su Truth – inclusi i delinquenti che hanno passato gli ultimi quattro anni cercando di distruggere il nostro Paese grazie alle menti contorte della sinistra radicale, che hanno permesso di entrare illegalmente nel nostro Paese a 21.000.000 di persone, molte delle quali sono criminali e mentalmente instabili, attraverso un confine aperto che solo un presidente incompetente approverebbe, e attraverso giudici che sono in missione per mantenere assassini, spacciatori, stupratori, membri di gang e detenuti rilasciati da tutto il mondo nel nostro paese, così che possano rubare, uccidere e stuprare di nuovo (tutti protetti da questi giudici che odiano gli Usa e che soffrono di un’ideologia malata e molto pericolosa per il nostro Paese)”.

L’invettiva di Trump, scritta quasi senza punteggiature e tutta in maiuscolo, si conclude con un auspicio: “Speriamo che la Corte Suprema degli Stati Uniti e altri giudici buoni e compassionevoli in tutto il Paese ci salvino dalle decisioni dei mostri che vogliono che il nostro Paese vada all’inferno. Ma non abbiate paura, abbiamo fatto progressi negli ultimi quattro mesi, e l’America sarà presto sicura e di nuovo grande”.