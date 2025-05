Papa Leone XIV, il saluto del Pontefice in Campidoglio: “Ora posso dire di essere romano”

”A titolo speciale, oggi posso dire che per voi e con voi sono romano”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo l’omaggio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella piazza del Campidoglio. “Appena dopo l’elezione, ricordavo ai fratelli e alle sorelle convenuti in Piazza San Pietro che sono con loro cristiano e per loro vescovo: a titolo speciale, oggi posso dire che per voi e con voi sono romano”, ha osservato Papa Prevost. “Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte la moltitudine di ragazze e ragazzi che verranno a Roma da tutto il mondo” ha detto Gualtieri. “Siamo felici che ora Roma sia la sua città”, ha aggiunto rivolgendosi al Pontefice