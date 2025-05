Toto Wolff a Kimi Antonelli: “Devi proteggerti, nasconditi nella tua stanza. Non ripeteremo quell’errore”

“Gli ho parlato sabato e mi ha detto: ‘Ho esaurito le energie per tutto questo'”. Il direttore esecutivo della Mercedes, Toto Wolff, ha ammesso quanto sia stato provante da un punto di vista psicologico il weekend di casa, a Imola, per il suo pilota Kimi Antonelli. “Penso che Imola sia stata probabilmente la tempesta perfetta perché è il posto in cui vive – ha detto Wolff in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Monaco – È la sua pista di casa, la scuola, la famiglia, tutte le persone che lo hanno aiutato nel corso della sua carriera. Tutti volevano un po’ di Kimi. E sapete, già da venerdì era cotto. Ed è chiaro, è giovane, vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato”.

Il team principal di Mercedes ha quindi espresso la sua convinzione: “Penso che questo sia un processo di apprendimento. Credo che l’anno scorso abbiamo capito di aver commesso un errore nel farlo esibire a Monza, nel suo primo turno di FP1, al pubblico locale, e lui voleva fare particolarmente bene”. Wolff ha quindi svelato: “A un certo punto gli ho detto ‘devi proteggerti, nasconditi nella tua stanza, nella sala degli ingegneri per la domenica, tutto il resto viene dopo’. E penso che tutti noi insieme, la famiglia, abbiamo capito che era troppo, e che è un errore che non ripeteremo”. E questo weekend a Monaco ha subito l’occasione di ripartire.