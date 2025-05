“In Italia è in corso un processo di normalizzazione delle mafie. Dal governo tanta retorica e pochi fatti”. La presentazione del festival di Wikimafia

“In Italia c’è un processo di normalizzazione delle mafie. Dopo la cattura di Messina Denaro vogliono farci credere che le mafie non sono più un pericolo. E noi con questo festival ribadiamo che la mafia è uno dei principali cancri del nostro paese. E serve l’impegno di tutti per sconfiggerla”. Il fondatore di Wikimafia Pierpaolo Farina usa queste parole per presentare l’edizione 2025 del festival internazionale antimafia “L’impegno di tutti”. Due giorni di incontri con giornalisti, magistrati e familiari di vittime di mafia ospitati al cinema Anteo di Milano. “Iniziamo il festival in un giorno particolare, il 23 maggio – commenta Farina – sappiamo che non sono stati solo i mafiosi a compiere le stragi e oggi noi ribadiamo che vogliamo tutta la verità”.