Dagli assalti con “carne da macello” a “eroe della Russia”: chi è Andrei Mordvichev, il nuovo capo delle forze di terra di Mosca

Giovane, spregiudicato e sempre pronto. Erano vere le indiscrezioni della stampa russa trapelate circa una settimana fa: ieri Andrei Mordvichev è stato nominato ufficialmente dal ministro della Difesa Belousov a capo delle Forze di terra della Federazione. Nato nel 1976 nel Kazakistan sovietico, a soli 49 anni, prende il posto del 70enne Oleg Salyukov, intanto nominato da Putin vice segretario del Consiglio di sicurezza.

Dal 2022, primo anno del conflitto su larga scala, il generale russo ha cominciato a scalare i ranghi guidando le operazioni militari in Ucraina. Mosca aveva già notato Mordvichev per la presa di Mariupol e lo ha nominato “Eroe della Russia” dopo quella di Avdiivka. Aveva il petto comunque già carico di medaglie dell’ordine al merito per la Patria. Ha anche quella dell’ordine Zhukov, il generale dell’Unione sovietica che conquistò Berlino nella Seconda Guerra Mondiale e a cui qualcuno lo paragona. In questi anni è diventato controverso anche all’interno dei circoli militari moscoviti per le sue tattiche d’assalto con “carne da macello” – attacchi massivi compiuti da soldati poco equipaggiati, ma spediti comunque contro le posizioni fortificate degli ucraini .

È una nomina che riguarda uno dei comandanti “più efficienti e giudiziosi dei gruppi militari”, è “segno che una nuova, appropriata tendenza si farà largo tra le Forze di terra” ha scritto il canale militare russo Dva Majora. Forse il suo arrivo al vertice è segno di un’imminente e prossima nuova offensiva russa estiva, mentre quella diplomatica, dichiarazione dopo dichiarazione, ristagna; forse è anche l’inizio di un rimpasto al fronte, dove una generazione di giovani comandanti verrà schierata dal Cremlino per sostituire la vecchia guardia, meno aggressiva sul campo di guerra.