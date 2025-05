Chiara Petrolini andrà a processo in Corte di assise a Parma, per tutti i reati contestati, con prima udienza fissata per il 30 giugno alle 9.30. È la decisione della giudice per l’udienza preliminare, Gabriella Orsi, nell’udienza preliminare per la 21enne di Traversetolo accusata di aver ucciso con premeditazione e sepolto i due figli neonati, nel giardino di casa. Il primo parto è del 12 maggio 2023, il secondo del 7 agosto 2024. Secondo l’accusa li avrebbe assassinati appena nati, al termine di gravidanze di cui tutti erano all’oscuro.

Quando fu arrestata e posta ai domiciliari la procura di Parma spiegò che l’ipotesi accusatoria, con cui avevano sostenuto la richiesta di carcere, è che Chiara Petrolini avesse un “disegno”: ovvero avere pensato di sopprimere il neonato che aveva in grembo. L’imputata è agli arresti domiciliari, vive nella villetta di famiglia che si affaccia sul piccolo giardino dove sono stati sepolti i due neonati che aveva partorito. Gli inquirenti per la ragazza avevano chiesto il carcere, ma la Cassazione aveva annullato con rinvio l’ordinanza del Riesame stesso che a ottobre aveva disposto il carcere.