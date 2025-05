Gli Stati Uniti hanno ottenuto nuove informazioni di intelligence che suggeriscono che Israele si sta preparando a colpire gli impianti nucleari iraniani, nonostante l’amministrazione Trump stia cercando un accordo diplomatico con Teheran. Lo hanno detto alla Cnn funzionari statunitensi. Un attacco del genere rappresenterebbe una rottura con il presidente Donald Trump. Potrebbe anche rischiare di innescare un più ampio conflitto regionale in Medio Oriente, un’eventualità che gli Stati Uniti cercano di evitare da quando la guerra a Gaza ha infiammato le tensioni a partire dal 2023. Per Approfondire Mondo - Israele minaccia l’Iran: “Faremo a Teheran ciò che abbiamo fatto a Hamas” Mondo - A Roma nuovi colloqui sul nucleare fra Usa e Iran. L’avvertimento agli americani

I funzionari avvertono che non è chiaro se i leader israeliani abbiano preso una decisione definitiva e che, in realtà, esiste un profondo disaccordo all’interno del governo statunitense sulla probabilità che Israele agisca. Se e come Israele attaccherà dipenderà probabilmente da cosa penserà dei negoziati statunitensi con Teheran sul suo programma nucleare. Ma “la probabilità di un attacco israeliano contro un impianto nucleare iraniano è aumentata significativamente negli ultimi mesi”, ha affermato un’altra fonte vicina all’intelligence statunitense sulla questione. “E la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran negoziato da Trump che non rimuova tutto l’uranio iraniano rende più probabile la possibilità di un attacco”.

Le crescenti preoccupazioni derivano non solo dai messaggi pubblici e privati di alti funzionari israeliani che affermano che il Paese sta prendendo in considerazione una decisione del genere, ma anche dalle comunicazioni intercettate e dalle osservazioni di movimenti militari israeliani che potrebbero suggerire un attacco imminente, hanno affermato le fonti. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha bollato al servizio della Cnn come “Propaganda psicologica”.