A Roma nuovi colloqui sul nucleare fra Usa e Iran. L’avvertimento agli americani

Sono previsti per sabato 3 maggio. L'obiettivo è quello di limitare il programma nucleare iraniano in cambio della revoca di alcune sanzioni

Roma sarà la sede del nuovo round di colloqui Iran-Stati Uniti sul nucleare, e si svolgeranno sabato 3 maggio. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. “Ogni negoziato parte da divergenze e l’obiettivo dei negoziati è risolvere le differenze e raggiungere un’intesa comune”, ha detto, avvertendo però che qualsiasi “azione provocatoria” di Washington nei confronti di Teheran “metterà in discussione la loro serietà”. Il ministro ha parlato a margine di una riunione di gabinetto, aggiungendo che l’Iran prevede anche un incontro venerdì 2 maggio con Francia, Germania e Regno Unito per discutere dei colloqui.

I negoziati con gli Stati Uniti saranno nuovamente mediati dall’Oman. Il sultanato ha ospitato due round di colloqui nella capitale dell’Oman, Mascate, e un round presso la sua ambasciata a Roma. Teheran e Washington stanno trattando su un accordo per limitare il programma nucleare iraniano in cambio della revoca di alcune delle pesanti sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti alla Repubblica islamica. “A condurre i colloqui è l’Oman e per motivi logistici hanno deciso di tenere i colloqui a Roma“, ha aggiunto il Ministro a margine di una riunione del governo. Dopo i primi colloqui in Oman, Roma ha ospitato il secondo round che si è tenuto il 19 aprile nell’ambasciata omanita in Italia. Ancora a Muscat si è tenuto il terzo round di colloqui indiretti, il quarto è previsto per sabato prossimo.