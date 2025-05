Germania, blitz contro il gruppo neonazista “Ultima ondata di difesa”: tutti giovanissimi, attivi sui social, pianificavano incendi e attentati

Sono tutti molto giovani, la maggior parte minorenni. Abitano in diverse zone del Paese, tanto comunicano e fanno proselitismo sui social. Fanno parte o sostengono il gruppo neonazista “Ultima ondata di difesa“, considerato in base a quanto emerso dalle indagini un’organizzazione terroristica. In Germania questa mattina è scattato il maxi-blitz: la Procura federale e l’Ufficio federale di polizia criminale hanno arrestato 5 minorenni e altri giovani.

Gli agenti di polizia hanno arrestato sospettati di età compresa tra 15 e 18 anni nel Brandeburgo, nel Meclemburgo–Pomerania Anteriore e nell’Assia. Sono state disposte perquisizioni in 13 case in Sassonia (distretto di Lipsia) e Turingia (distretti di Altenburger Land e di Ilm). Altri 3 sospettati provenienti dalla Sassonia e dalla Turingia, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, si trovano già in custodia. I 5 sospettati – Benjamin H., Ben-Maxim H., Jerome M., Lenny M. e Jason R. – sono cittadini tedeschi. Secondo le autorità di Karlsruhe, avrebbero pianificato, tra le altre cose, attacchi contro rifugiati e dissidenti politici. Due ragazzi 15enni del Brandeburgo erano temporaneamente in custodia cautelare, ma a causa della loro giovane età sono stati recentemente rilasciati e arrestati nuovamente questa mattina.

“L’ultima ondata di difesa” è un gruppo di giovani neonazisti attivi in diversi Stati federali. Dall’anno scorso ha iniziato a reclutare follower attraverso social media come Instagram, TikTok e Telegram. Altri gruppi simili hanno nomi come ‘Young and Strong‘, ‘The Disturbance Squad’ e ‘German Youth Forward’. Secondo il Procuratore generale federale, i 5 giovani arrestati appartenenti a ‘Ultima ondata di difesa’ si considerano l’ultima istanza a difesa della “nazione tedesca”. “Il loro obiettivo è provocare il collasso del sistema democratico nella Repubblica Federale Tedesca attraverso atti di violenza, principalmente contro migranti e oppositori politici. Tali atti includono, in particolare, incendi dolosi e attentati dinamitardi contro abitazioni dei richiedenti asilo e istituzioni di sinistra, a volte con conseguenze fatali”, si legge in un comunicato stampa. Due membri sono sospettati di aver appiccato il fuoco a un centro culturale ad Altdöbern nell’ottobre 2024.