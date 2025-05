Ritrovato corpo senza vita di un uomo sui binari nel Salento: sarebbe un 59enne di Copertino (Lecce)

A Trepuzzi (Lecce) un uomo senza vita è stato ritrovato sui binari della stazione ferroviaria ieri, 19 maggio, in tarda serata. Date le condizioni di ritrovamento, difficili sono state le operazioni di riconoscimento della vittima: a quanto si apprende dai carabinieri, il corpo potrebbe appartenere ad un 59enne che ieri si era allontanato dalla sua abitazione di Copertino senza più dare notizia. A lanciare l’allarme è stato un giovane che, attirato dal forte odore proveniente dai binari, avrebbe notato parti del corpo umano: a quel punto ha chiamato i genitori che a loro volta hanno contattato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e un’auto medica, oltre alla Polfer e ai militari di Trepuzzi e Campi Salentina. L’auto della vittima è stata ritrovata davanti alla stazione: da quanto emerso, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

Tra le 22.30 e le 3.20 la circolazione ferroviaria è stata interdetta per consentire alla Polfer e ai carabinieri di effettuare le indagini del caso. I passeggeri di due treni regionali e di un Intercity sono stati poi trasportati a bordo di autobus. I filmati delle telecamere di sorveglianza saranno esaminati dalla sede centrale di Bari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e capire eventualmente in che momento l’uomo si sarebbe lanciato sui binari.

Nella foto in alto un’immagine della stazione di Trepuzzi