Crimini contro la fauna selvatica, la diretta del convegno alla Camera: il caso dell’ibis eremita

Alla Camera dei deputati, a partire dalle 9, è in programma il convegno dal titolo “Contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia tramite il recepimento della Direttiva Ue sulla Tutela penale ambientale”. In particolare, si prenderà spunto dal caso dell’ibis eremita. Tra gli altri, interverranno l’ex ministro e oggi deputato del M5s, Sergio Costa, il generale del raggruppamento Cites, Giorgio Maria Borrelli, i membri del progetto LIFE Waldrappteam, Johannes Fritz e Laura Stefani, e l’avvocato ed esperto di fauna selvatica del Wwf, Domenico Aiello.