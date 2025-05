Scontro rovente tra il leader del M5s e l'ex direttore di Repubblica sul genocidio a Gaza

Scontro roventissimo a L’Aria che tira (La7) tra il presidente del M5s Giuseppe Conte e l’ex direttore di Repubblica Maurizio Molinari sulla situazione a Gaza. Molinari accusa Conte di non aver dedicato il minuto di silenzio in Aula alle vittime israeliane del 7 ottobre, così come ha fatto lo scorso 14 maggio per le vittime palestinesi degli stermini israeliani.

“I minuti di silenzio – risponde Conte – i giorni di silenzio, le settimane di silenzio per le vittime del 7 ottobre li abbiamo fatti e rifatti”.

“Però lei non li ha fatti in Parlamento?”, ribatte Molinari.

“Il sottoscritto – spiega l’ex presidente del Consiglio – insieme a una delegazione di 15-20 parlamentari, ha incontrato rappresentanti delle comunità israelitiche in Italia. Ma qual è il tema, caro direttore? Non se ne sarà accorto, ma il 7 ottobre si è consumato un po’ di anni fa, mentre ogni giorno oggi continua quello che io qui chiamo genocidio. Come vogliamo chiamarlo? – continua il politico, pur interrotto continuamente dal conduttore David Parenzo e da Molinari – È un sistematico sterminio che, giorno dopo giorno, ha coinvolto più di 50 mila civili, di cui bambini e donne, ha ucciso oltre 230 giornalisti, ha distrutto tutti i presidi sanitari, le abitazioni, le scuole, sta affamando la popolazione. E adesso è scattata l’operazione “Carri di Gedeone” per sterminare completamente la popolazione, per la finale e risolutiva pulizia etnica“.

“Quindi?”, replica Molinari.

“Quindi, voi con la retorica che c’è stato il 7 ottobre – continua Conte – volete giustificare quello che sta accadendo?“.

” Lei mi sta dicendo che ci sono vittime e vittime?”, attacca Molinari, dribblando la domanda del politico.

“No, lo sta dicendo lei – risponde Conte –

“Lei ha chiesto solidarietà solo per le vittime di una parte“, accusa nuovamente Molinari.

Conte ripete: “A quelle vittime del 7 ottobre non c’è rimedio. Alle vittime di adesso qualcosa la dobbiamo dire“.

“E gli ostaggi?”, chiede il giornalista.

“Ma secondo lei a Netanyahu importa degli ostaggi?“, ribatte Conte.

“Ma a lei?”, chiede Molinari.

“A me molto”, risponde il leader pentastellato, nuovamente pressato da Molinari sul minuto di silenzio per le vittime del 7 ottobre.