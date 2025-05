L’audio del Var sul rigore di Bisseck: “Fa un movimento ad aprire”, il dialogo concitato tra Chiffi e Di Paolo

Per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi: "Rigore da concedere assolutamente". Ma le polemiche proseguiranno anche per la designazione di Guida come "Avar" del match

Il calcio di rigore concesso alla Lazio nel match di San Siro contro l’Inter continua a far discutere, così come la scelta di affidare all’arbitro Guida il ruolo di AVAR (assistente del Var) del match dopo le sue dichiarazioni in merito alla decisione di non arbitrare il Napoli temendo per la sua incolumità e quella della sua famiglia. Il tocco di braccio di Bisseck potrebbe essere costato ai nerazzurri lo scudetto, che verrà assegnato il prossimo venerdì sera nell’ultima giornata di campionato. In segno di protesta, nessun tesserato dell’Inter ha rilasciato dichiarazioni al termine della partita e tutt’ora questo silenzio prosegue. In merito all’episodio, nell’ultima puntata di Open Var si è provato a fare chiarezza.

L’audio della conversazione tra l’arbitro di campo Chiffi e i suoi collaboratori alla moviola è stato diffuso dal programma di Dazn. Nell’assegnazione del calcio di rigore del definitivo 2-2, Open Var mostra come Guida abbia avuto un ruolo marginale nella decisione. La review è stata condotta, nel rispetto delle direttive e dei ruoli, dal collega Di Paolo proprio come da designazione. È lui che dialoga con Chiffi invitandolo poi alla revisione sul monitor a bordocampo. “Vediamo un attimo e poi decidiamo la telecamera. Questa qui. E poi quella da dietro, la retrodata. Anche questa, ma è un po’ lontana. Un’altra stretta, eccola qua anche questa. Perché fa un movimento ad aprire. La prima è questa. Ti consiglio una On Field Review (dice a Chiffi, ndr) per valutare un possibile calcio di rigore”, afferma Di Paolo.

Chiffi si reca quindi a bordocampo per visionare l’episodio e nota come il braccio di Bisseck, nonostante sia inizialmente dietro la schiena, si allontani dal corpo. L’arbitro decide quindi di assegnare il penalty spiegando la sua decisione a un Barella visibilmente agitato. “Sto tranquillo, ma mi sto giocando la vita“, sostiene il calciatore dell’Inter a cui Chiffi replica con un secco: “Anche noi”. Pedro si presenta sul dischetto e trasforma il rigore, spezzando i sogni di gloria nerazzurri in maniera quasi del tutto definitiva a favore del Napoli.

Nonostante la controversa decisione, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si schiera a favore dell’operato di Chiffi: “Si parte concettualmente con la non punibilità perché Bisseck tiene le braccia dietro la schiena. Il problema è che poi il gomito l’allarga, probabilmente in maniera istintiva, non voglio pensare alla volontarietà perché non credo che nessun difensore voglia fare un fallo di mano volontario. L’istintività porta il braccio verso il pallone per cui è un calcio di rigore da concedere assolutamente“, ha sostenuto Rocchi. “Mi rendo conto della difficoltà di accettarlo. La posizione di Chiffi non era delle migliori, e non capisce minimamente quanto accaduto. Ha fatto una buona gara in un contesto complesso”. Nonostante queste dichiarazioni, le polemiche non sono destinate a spegnersi così facilmente.