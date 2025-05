Agricoltore muore incornato da un toro in provincia di Varese: ferito un altro uomo – Video

Un agricoltore di 83 anni è morto ieri sera a Castiglione Olona (Varese) incornato dal toro che stava accudendo. È accaduto poco prima delle 20 in un’azienda agricola di via delle Libertà. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno.

Secondo le prime informazioni, l’83enne stava accudendo l’animale all’interno dell’azienda agricola quando il toro lo avrebbe caricato incornandolo e schiacciandolo. Ferito il 48enne intervenuto per cercare di salvarlo. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorsi di Areu, sul posto insieme ai vigili del fuoco, l’anziano era morto. Il 48enne che ha tentato di soccorrere l’agricoltore è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Non è in pericolo di vita.