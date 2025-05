Una chiamata al presidente americano alla vigilia della telefonata programmata tra Washington e Mosca che si terrà alle 16. Donald Trump parlerà con Vladimir Putin per insistere e fissare elementi concreti sul cessate il fuoco e i colloqui di pace in Ucraina. I leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno parlato telefonicamente nella serata del 18 maggio con il tycoon: “Hanno discusso della situazione in Ucraina e del costo catastrofico della guerra per entrambe le parti”, ha affermato in una nota un portavoce dell’ufficio di Keir Starmer. “Prima della telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin (attesa per lunedì), i leader hanno parlato della necessità di un cessate il fuoco incondizionato e della necessità che il presidente Putin prenda sul serio i colloqui di pace”, ha aggiunto. Dopo il fallimento dei colloqui tra Kiev e Mosca svoltisi venerdì in Turchia, i capi di Stato e di governo “hanno discusso anche dell’uso di sanzioni se la Russia non si impegna seriamente in un cessate il fuoco e in colloqui di pace”, secondo Downing Street. A dare conto della chiamata anche il presidente francese, Emmanuel Macron: “Nuovo colloquio, questa sera, con Donald Trump, insieme a Keir Starmer, Friederich Merz e Giorgia Meloni, dopo i nostri colloqui a Kiev e Tirana – ha scritto su X – . Spetta al presidente Putin dimostrare domani di volere davvero la pace e accettare il cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni proposto dal presidente Trump, sostenuto dall’Ucraina e dall’Europa”. Anche una nota di Palazzo Chigi conferma la chiamata, nel corso della quale Meloni “ha innanzitutto ribadito il sostegno dell’Italia, insieme ai partner europei e occidentali, agli sforzi del Presidente Trump per una pace giusta e duratura in Ucraina, sottolineando l’importanza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato – si legge ancora – Il Presidente del Consiglio ha infine espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata ancora una volta da parte ucraina a favore del dialogo e ha reiterato l’auspicio che Mosca si impegni seriamente attraverso contatti diretti tra Leader in un negoziato che conduca alla pace”.