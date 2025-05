Trump-Putin, dopo la telefonata ipotesi di nuovo colloquio tra il presidente Usa, i “Volenterosi” e Meloni

Sono minuti di attesa nelle cancellerie europee. La telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, che avverrà alle 16 italiane, può segnare un momento importante nella trattativa per la pace in Ucraina. Ma i leader europei non vogliono restare fuori: per questo, secondo quanto risulta al Fatto da fonti qualificate, nella serata italiana (o al massimo domani) è prevista una successiva telefonata tra Trump, i cosiddetti “volenterosi” e la premier Giorgia Meloni.

Si dovrebbe ripetere, insomma, lo stesso format della chiamata della tarda serata di domenica quando i leader europei Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Gran Bretagna), Friedrich Merz (Germania) e Meloni hanno voluto parlare al telefono con Trump alla vigilia della chiamata con Putin. Dovrebbe esserci anche il premier polacco Donald Tusk che domenica era assente per le elezioni in patria. Durante la telefonata si è parlato del cessate il fuoco e della possibilità di imporre nuove sanzioni se il presidente russo non avesse una reale intenzione di trattare.

Questa mattina Palazzo Chigi ha fatto sapere che, durante la chiamata di domenica sera, Meloni ha “ribadito il sostegno dell’Italia, insieme ai partner europei e occidentali, agli sforzi del Presidente Trump per una pace giusta e duratura in Ucraina, sottolineando l’importanza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato” chiedendo che Mosca “si impegni seriamente attraverso contatti diretti tra i leader” per arrivare alla pace”.

Quindi la nuova telefonata servirà ai leader europei per restare aggiornati sulla trattativa in corso e sulla chiamata tra Trump e Putin. E dovrebbe avere lo stesso format di domenica sera. A Palazzo Chigi, comunque, sono convinti di essere rientrati nel gruppo di testa dei Paesi europei.