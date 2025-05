Due anni fa aveva annunciato che l’inizio dei lavori sarebbe stato nel 2024 (salvo poi essere smentito dal direttore dell’area tecnica della società Stretto di Messina). Adesso Matteo Salvini rilancia, assicurando che la data dell’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto sarà tra pochi mesi.

“L’estate 2025 è quella dei lavori”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in una conferenza stampa per illustrare le misure antimafia collegate alla realizzazione dell’opera. Secondo il cronoprogramma illustrato dal vicepremier leghista “l’avvio dei cantieri” è fissato nell’”estate 2025″: “Se dopo pareri di Mase e Cipes abbiamo via libera l’avvio dei cantieri dovrebbe essere estate 2025. Questa estate è quella in cui ci saranno gli operai al lavoro per le precantierizzione”, ha aggiunto Salvini, osservando che “il ponte è una parte del tutto, vi saranno 40 km di strade e ferrovie. Il costo del manufatto Ponte è la metà del tutto”. A chi gli chiedeva del nome che verrà attribuito al Ponte, Salvini si è limitato a rispondere: “Vogliamo partire con le ruspe, ne parleremo con i territori”. Poi la gag con un giornalista: “Intitolarlo a Conceição? Arrivederci…”