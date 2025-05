Israele, Netanyahu approva la ripresa immediata degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza

Via alla ripresa immediata degli aiuti umanitario nella Striscia di Gaza. Lo ha deciso premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione del gabinetto di sicurezza. La decisione, comunicata dall’Ufficio del Primo Ministro, è stata presa “su raccomandazione delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) e per la necessità operativa di consentire l’espansione delle operazioni militari intense contro Hamas”. Lo riporta il Times of Isreal.

Netanyahu ha spiegato che Israele “permetterà l’ingresso di una quantità minima di cibo per la popolazione, per prevenire una crisi alimentare che metterebbe a rischio le operazioni volte a sconfiggere Hamas”. Il premier ha inoltre sottolineato che “Israele agirà per impedire che Hamas possa controllare la distribuzione degli aiuti umanitari, garantendo che non raggiungano i terroristi”.

La decisione arriva in un contesto di crescenti pressioni internazionali per porre fine al blocco israeliano sugli aiuti, rifiutato finora da Israele, che ha denunciato il furto delle forniture da parte di Hamas. Nel frattempo, la distribuzione degli aiuti sarà affidata a organizzazioni internazionali come il Programma Alimentare Mondiale e la World Central Kitchen, in attesa dell’attivazione di un nuovo meccanismo sostenuto da Stati Uniti e Israele.