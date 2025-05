L’appello di Papa Leone XIV: “Creiamo un mondo nuovo in cui regni la pace” – Video

“E questa è la strada da fare insieme, tra di noi ma anche con le Chiese cristiane sorelle, con coloro che percorrono altri cammini religiosi, con chi coltiva l’inquietudine della ricerca di Dio, con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per costruire un mondo nuovo in cui regni la pace“. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia per la celebrazione del suo insediamento. “Questo – ha proseguito – è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo né sentirci superiori al mondo; siamo chiamati a offrire a tutti l’amore di Dio, perché si realizzi quell’unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo”.

Video Vatican Media