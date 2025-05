Sinner lascia Ruud senza parole: “La performance più vicina alla perfezione che abbia mai visto”

L'altoatesino ha demolito il norvegese ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia: "E' di un altro livello, non so cos'altro dire"

“La prestazione di Sinner è la cosa più vicina alla perfezione che abbia mai visto, almeno come tennista che gioca contro un altro tennista”. Queste le parole di Casper Ruud in zona mista dopo la brutale sconfitta subita ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia contro Jannik Sinner. L’altoatesino sfiderà invece oggi, 16 maggio, l’americano Tommy Paul nelle semifinali del torneo. Ma come ci è arrivato? Giocando un incontro con il norvegese in cui ha ricordato a tutti perché è il numero uno al mondo. L’azzurro lo ha spazzato via in due set (6-0, 6-1), in poco più di un’ora di gioco: “E’ stato semplicemente impressionante“.

Ruud ha provato ad analizzare la sua partita: “Nei primi quattro game ho commesso forse un paio di errori non forzati sul dritto dove ho tentato il colpo, ma ho sbagliato. Però tutto il resto che è uscito dalla sua racchetta, e per tutta la partita, mi è sembrato andare a mille all’ora. Ogni singolo colpo di dritto, di rovescio. Anche sui miei colpi, che a volte mi sembrano piuttosto pesanti, tornavano indietro in modo impeccabile. È come se guardassi questo ragazzo e dicessi ‘wow, è di un altro livello‘, non so cos’altro dire”, ha aggiunto il norvegese numero 7 del ranking Atp. “Avrei voluto fosse un incontro più combattuto e avrei voluto poter dare anche alle persone un match più lungo. Mi sentivo pronto, ma lo era anche lui. Il servizio è il colpo che mi ha deluso di più, poi Jannik era ovunque. È semplicemente, immensamente impressionante. È tutto quello che posso dire”, ha quindi concluso un esterrefatto Casper Ruud.