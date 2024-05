Foro Italico in festa: Sara Errani e Jasmine Paolini vincono la finale del doppio femminile battendo 6-3, 4-6, 10-8 la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dall’australiana Erin Routliffe. Si tratta del settimo successo italiano a Roma in questa specialità. Le ultime a riuscirci furono Roberta Vinci e proprio Sara Errani nel 2012, quando sconfissero la coppia russa Ekaterina Makarova – Elena Vesnina con il risultato di 6-2, 7-5.

Dopo lo schiacciante 6-1 6-2 rifilato in semifinale alle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, la coppia Errani-Paolini può finalmente alzare il trofeo. Dopo i vari forfait dei big italiani (da Sinner a Berrettini, passando per la partita sospesa di Musetti), Roma può comunque esultare per una vittoria azzurra. Un trionfo che fa ben sperare anche pensando alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Errani-Paolini: “Vincere davanti a questo pubblico è un sogno. Speriamo di darvi altre gioie”

“Non ci sto ancora credendo. Non mi sarei mai aspettata di rivincere a Roma anni dopo. É un giorno speciale, vincere davanti a tutti a questo pubblico é un sogno”. Stupore, gioia e incredulità: questo si percepisce dalle parole di Sara Errani dopo il successo in finale nel doppio femminile. La tennista ha ringraziato anche la sua compagna: “Speriamo con Jasmine di darvi altre gioie”.

Anche Jasmine Paolini non crede al successo: “É incredibile essere qui con il trofeo in mano, non ci avrei mai creduto a inizio torneo. Grazie a Sara, senza di lei sarebbe stato impossibile. É il torneo più bello dell’anno per noi italiani, grazie per aver reso questa manifestazione perfetta”.