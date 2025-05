“La Federazione Russa ha inviato un aereo da caccia per verificare la situazione e questo aereo da caccia ha violato il territorio Nato per quasi un minuto”. Il ministro degli esteri estone Margus Tsahkna ha dichiarato durante la riunione degli omologhi Nato che un mezzo di Mosca è entrato nello spazio dell’Alleanza Atlantica mentre cercava di controllare una nave soggetta a sanzioni da parte del Regno Unito, che l’Estonia stava cercando di trattenere. Dopo che la petroliera Jaguar, diretta in Russia e inserita nell’elenco delle sanzioni britanniche, si è rifiutata di collaborare a un tentativo di abbordaggio, la marina estone ha dichiarato che la nave è stata scortata in acque russe. L’imbarcazione era stata accusata di navigare illegalmente senza bandiera.