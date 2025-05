Cornal Hendricks morto a 37 anni per un infarto. L’ex giocatore di rugby aveva una patologia cardiaca

Cornal Hendricks, rugbista sudafricano che ha collezionato 12 presenze con gli Springboks e stella nel rugby a sette, è morto all’età di 37 anni. La Federazione sudafricana (SA Rugby) ha infatti annunciato che Hendricks è deceduto ieri, mercoledì 14 maggio, a causa di un infarto. Gli era stata diagnosticata una patologia cardiaca nel 2015 e si era ritirato dal rugby professionistico su consiglio medico, prima di tornare in attività nel 2019. Mark Alexander, presidente di SA Rugby, si è detto “profondamente rattristato” per l’improvvisa scomparsa di Hendricks, che ha descritto come un “atleta straordinario”.

Hendricks era un’ala che ha giocato 12 partite per i Springboks nel 2014 e nel 2015, segnando cinque mete, e ha rappresentato la squadra sudafricana di rugby a sette dal 2011 al 2014. L’ex giocatore si era guadagnato la selezione per i Blitzboks per la Coppa del Mondo di rugby a sette del 2013 e vincendo una medaglia d’oro ai Giochi del Commonwealth 2014. In totale, ha giocato 233 partite in una carriera durata 17 anni. Il direttore del rugby dei Bulls, Jack White, ha dichiarato: “Molte persone sono rimaste scioccate e tristi quando la sua carriera è stata interrotta nel 2015. Quando abbiamo avuto l’opportunità di riaverlo in campo, lui l’ha colta a braccia aperte e ha fatto un grande uso della sua seconda chance nel rugby professionistico. Tutti noi lo abbiamo visto mentre ispirava i suoi compagni di squadra e la comunità sudafricana attraverso la sua storia di speranza e coraggio. Il rugby ha perso uno di quelli buoni”.